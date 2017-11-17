DSG, sözcülerinin örgütten ayrılmasından Türkiye’yi sorumlu tuttu

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG), örgütten ayrılan eski sözcüleri Talal Silo’nun Türkiye’ye gitmekte zorlandığını öne sürdü.

Silo, 15 Kasım’da Özgür Suriye Ordusu’na teslim olmuştu. Sözcünün daha sonra Türkiye’ye getirilerek sorgulandığı belirtilmişti. Silo, DSG’den ayrılan ilk üst düzey isim olmasıyla da dikkati çekmişti.

Reklam

‘Baskıya maruz kaldı’

DSG, Silo’yla ‘irtibatı kaybettiklerini’ belirterek örgütte sözcüye itibar duyulduğunu kaydetti.

Örgüt şu iddialarda bulundu: “Kendisi Türkiye devletinin baskı ve zorlamasına maruz kaldı; bu bazı durumlarda Türkiye’de bulunan oğullarının tehdit edilmesine kadar vardı. Türk istihbaratının Silo’nun aile üyelerinden bazılarıyla yaptığı özel bir operasyon sonucunda ortadan kaybolduğuna inanıyoruz.”

DSG, Silo’nun gidişinin kendilerini etkilemeyeceğini anlatarak soruşturmanın sonuçlarını duyuracaklarını dile getirdi.

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü de “Talal Silo’nun SDG’den ayrıldığından haberdarız ancak şu andaki durumu konusunda daha fazla ayrıntıya sahip değiliz” dedi.