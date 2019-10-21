DSG: Resulayn’dan tamamen çekildik

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Türkiye ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Resulayn kentinden dün itibariyle çekildiğini açıklarken, Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu ise geri çekilmenin tamamlanmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye ile ABD arasında, Ankara’nın askeri harekata beş gün ara vermesi, bu süre içinde YPG’nin çatı örgütü DSG’nin güvenli bölgeden çıkması için yapılan anlaşma kapsamında çatışmalara perşembe gecesi ara verildi.

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Reuters ajansına konuşan DSG Sözcüsü Kino Gabriel, örgütün Resulayn’da militanının kalmadığını söyledi. Sözcünün açıklaması Türk ordusu ve onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin zaten kuşattığı kente araçlarla girişinin birkaç saat ardından geldi.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud ise Reuters’a DSG’nin henüz tamamıyla kentten çekilmediğini söyledi.