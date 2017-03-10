DSG: Rakka’yı almaya hazırız

Omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ ilan ettiği Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’yı almak için yeterli güce sahip olduğunu bildirdi.

DSG Sözcüsü Jihan Şeyh Ahmed, “Güçlerimizin sayısı bölgeden de katılımlarla giderek artıyor. Koalisyonun da (ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD’le mücedele gücü) desteğiyle Rakka’yı özgürleştirmeye hazırız” dedi.

Ahmed, Türkiye’nin operasyona katılmasına karşı olduklarını bir kez daha vurgalamayı da ihmal etmedi.

Sözcü IŞİD’lilerin şehirde tüneller kazıldığını belirterek bunu şehir savaşına hazırlanmalarına yordu.