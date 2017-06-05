DSG, Rakka operayonunun tarihini salı günü duyuracak

YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka operasyonunun başlayacağı tarihi salı günü duyuracaklarını açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım, operasyonun 2 Haziran’ı 3 Haziran’a bağlayan gece başlatıldığını duyurmuştu.
YPG ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, operasyonun ‘birkaç gün içinde’ başlayacağını belirtmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan DSG, “DSG, Rakka’yı özgürleştirme kampanyasının beşinci aşaasının başlangıç tarihini yarın duyuracağız” ifadelerini kullandı.
Dün IŞİD’in diğer kentlerle bağlantısını koparan DSG’den yapılan açıklamada IŞİD’in Rakka’dan temizlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.
PYD’nin Avrupa’daki medya merkezinin başkanı İbrahim İbrahim ise, “DSG Rakka’ya girecek ve doğrudan saldıracak” diye konuştu.
DSG’nin operasyonda yer alması Türkiye’nin karşı çıktığı ana konu. ABD’nin DSG’ye ağır silah vermesi de Türkiye tarafından hoş karşılanmamıştı.