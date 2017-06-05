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DSG, Rakka operasyonunun tarihini salı günü duyuracak


 

YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka operasyonunun başlayacağı tarihi salı günü (yarın) duyuracaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Binali Yıldırım, operasyonun 2 Haziran’ı 3 Haziran’a bağlayan gece başlatıldığını duyurmuştu.

YPG ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, operasyonun ‘birkaç gün içinde’ başlayacağını belirtmişti.

DSG, “Rakka’yı özgürleştirme kampanyasının beşinci aşamasının başlangıç tarihini yarın duyuracağız” dedi.

Dün IŞİD’in diğer kentlerle bağlantısını koparan DSG’den yapılan açıklamada IŞİD’in Rakka’dan temizlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

PYD’nin Avrupa’daki medya merkezinin başkanı İbrahim İbrahim ise, “DSG Rakka’ya girecek ve doğrudan saldıracak” diye konuştu.

DSG’nin operasyonda yer alması Türkiye’nin karşı çıktığı ana konu. ABD’nin DSG’ye ağır silah vermesi de Türkiye tarafından hoş karşılanmamıştı.

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