DSG, IŞİD’in son bağlantısını da kesti: Rakka yakınlarında iki noktada kontrol sağlandı

ABD’nin desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) başlattığı Rakka operasyonunda Baath barajı ve Mansura beldesinin IŞİD’den temizlenerek iki noktada da kontrolün sağlandığı açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım, operasyonun 2 Haziran’ı 3 Haziran’a bağlayan gece başlatıldığını duyurmuştu. YPG’nin çatısını oluşturduğu DSG’nin operasyonda yer alması Türkiye’nin karşı çıktığı ana konu.

DSG’nin Rakka operasyon sözcüsü Cîhan Şex Ehmed, operasyonun ilerleyişine dair bilgi verdi.

Ehmed, Rakka kentini dört yönden kuşattıktan sonra kentin içine yönelik operasyon başlatacaklarını söyledi.

Kürtçe sitelerde, DGS’nin Rakka’ya her yönden 2-10 kilometre yaklaşırken, kentin dört yanında şiddetli çatışmaların olduğu belirtildi.

Rakka operasyonu kapsamında Suriye’nin stratejik yerlerinden Baath Barajı’nın alındığı ve adının ‘Özgürlük Barajı’ olarak değiştirildiği ifade edildi.

Yine 50 bin nüfuslu Mansura Beldesi de IŞİD’den temizlenirken, iki yerde de kontrolün sağlandığı ve mayın temizliği yapıldığı kaydedildi.

Bağlantısı koptu

Baath Barajı’nın alınması ile IŞİD’in Suriye’nin diğer kentleri ile olan son bağlantı yolu da kesilmiş oldu. IŞİD’in Rakka’da her yönde kuşatma altına alınmasından sonra binlerce sivil DSG’nin kontrol ettiği alanlara kaçarken, DSG’nin Rakka şehir merkezini girdikten sonra operasyonun başladığını duyuracağı bildirildi.

YPG’ye yakınlığı ile bilinen ANHA Ajansı’na konuşan Rakka operasyonu sözcüsü Cîhan Şex Ehmed, Rakka’nın kuzey, güney, doğu ve batı kırsalında DSG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını ifade ederek, “Rakka kentinin özgürleştirilmesi operasyonun da önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacak” dedi.

Amerika’nın Sesine konuşan YPG sözcüsü Nuri Mahmud da, ABD destekli askeri güçlerin, Rakka’yı IŞİD’den geri alma harekatına bir kaç gün içinde başlamaya hazır olduğunu söyledi. Mahmud, “Askeri güçler şehrin dış mahallelerine ulaştı ve büyük operasyon önümüzdeki günlerde başlayacak” dedi.