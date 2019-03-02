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DSG, IŞİD’in elindeki son toprakta 800’den fazla militanı esir aldı

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) IŞİD’in elindeki son toprak olan Bağuz köyüne ABD desteğiyle yaptığı operasyonlarda 800’den fazla IŞİD militanını esir aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sputnik’e konuşan Suriye Ulusal Konseyi Üyesi Bassam İshak son operasyon öncesi 800 IŞİD militanının esir alındığını fakat ele geçirilen yeni militanlarla bu sayının her gün daha da arttığını söyledi. İshak bazı militanların da Rusya tarafından alındığını belirtti.

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Rehinelerin güvenliği nedeniyle Bağuz’daki operasyonun yavaş ilerlediğine dikkat çeken İshak şöyle konuştu: “IŞİD’lilerle birlikte bulunan rehinelerin korunması gerekiyor, bu nedenle operasyon yavaş ilerliyor.”

DSG’nin cuma günü başlattığı operasyona ABD Özel Kuvvetleri’ne mensup askerlerin de destek verdiği belirtildi.

Bağuz köyü Suriye’nin Irak sınırına yakın bir bölgede bulunuyor.

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