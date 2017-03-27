DSG, IŞİD’in ‘başkent’i Rakka yakınlarındaki Tabka havaalanını ele geçirdi

Omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG’nin oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) IŞİD’in ‘başkent’i konumundaki Rakka yakınlarındaki Tabka Havalimanı’nı ele geçirdi.

DSG geçen cuma günü Tabka Barajı civarında IŞİD’lilerle çatışmaya başladıklarını duyurmuştu.

DSG geçen çarşamba günü ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’nın batısındaki Tabka civarına havadan asker indirdiğini söylemişti.

ABD desteğinde gerçekleştirilen saldırıda havalimanının ‘bir iki saat içinde alınmasının beklendiği’ kaydedilmişti.

DSG Sözcüsü Talal Silo, Reuters’a yaptığı açıklamada, hava üssünün yüzde 60-70’inin kendi kontrollerine geçtiğini açıkladı. Birkaç saat içinde havalimanının tüm kontrolünü ele geçireceklerini söyleyen Silo’nun ardından Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de havalimanının DSG’nin eline geçtiğini doğruladı.

Tabka barajı sağlam

Operasyonun bir diğer ayağını, Suriye’nin en büyük barajı Tabkaoluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde IŞİD, koalisyonun bombardımanı ardından barajın çökme tehlikesinin olduğunu duyurmuştu.

Ancak barajın sağlam olduğu belirtildi. Pentagon bölgeye elektrik sağlayan barajı stratejik önemde görüyor. Bunun nedeni sadece elektrik üretimi değil, aynı zamanda baraj IŞİD’in ana karargahlardan biri ve birçok saldırı planının da burada oluşturulduğu sanılıyor.

Rakka şehrine operasyon başlamadan önce IŞİD’in kontrolündeki bölgelerin ele geçirilmesi, örgütün kent çevresindeki bağlantı yollarının kesilmesi için stratejik önemde görülüyor.