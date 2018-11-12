DSG IŞİD’e yönelik operasyonlarına yeniden başladı

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), yaklaşık iki hafta önce Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna bombardıman düzenlemesi üzerine askıya aldığı IŞİD’e karşı operasyonlara yeniden başladığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘son ikaz’ açıklamalarının ardından sınıra yakın Ayn el-Arab ve Tel Abyad ilçelerine yönelik topçu atışlarına başlamıştı. 28 Ekim’de Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’yi bombalayan TSK, üç gün sonra yeniden Kobani’nin batısına top atışı yapmıştı.

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YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’den yapılan açıklamaya göre IŞİD militanları, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki bombardımanından faydalanarak bir dizi karşı saldırıda bulundu.

IŞİD karşıtı operasyonların ‘bölgede istikrar sağlayacağı‘ belirtilen açıklamada, “DSG yönetimi, sınır krizinin hafifletilmesine yönelik yoğun diplomatik çabalar ve müttefiklerimizden gerilimi azaltma ve IŞİD’le mücadeleye yoğunlaşma yönünde yapılan olumlu çağrılar ortamında uluslararası koalisyonun komutanlarıyla yapılan müzakereler sonrasında IŞİD’e karşı operasyonları yeniden başlatmaya ve örgüte karşı nihai zafer kazanmaya ihtiyaç olduğunu gördü” dendi.