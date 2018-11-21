DSG inşaat konkordato ilan etti: Gerekçe, üçüncü havalimanında uzayan işler

Üçüncü havalimanı, Rixos, Swissotel ve Four Seasons otelleri gibi yapıların inşaatlarında görev alan DSG inşaat konkordato ilan etti.
Sözcü’nün haberine göre, üçüncü havalimanının bir bölüm kaba inşaatını, ince inşaatını ve asma tavan işlerini yapan şirket, İstanbul Havalimanı’ndaki işleri uzadığı için konkordato ilan ettiğini belirtti. DSG İnşaat’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete itirazların beklenmesi için üç aylık süre verdi.
DSG İnşaat Genel Müdürü Cem Itırak, 2014 yılının sonlarına doğru Türkiye pazarına döndüklerini hatırlatarak üçüncü havalimanındaki inşaat işinin sekiz ayda bitmesi gerektiğini fakat İGA’nın yer tesliminde gecikmesi nedeniyle inşaatın 30 ay sürdüğünü söyledi.
DSG İnşaat’ın görev aldığı projelerden bazıları şunlar:
- 3. Havalimanı Projesi İstanbul, Türkiye
- Rixos Mriya 5 Star Hotel Resort Yalta (Kırım), Rusya
- Hilton Bursa Convention Center & Spa Bursa, Türkiye
- Jumeirah Zabeel Saray Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
- Four Seasons Bosphorus Luxury Hotel İstanbul, Türkiye
- Rixos Al Nasr Hotel Tripoli, Libya
- Rixos Almaty Hotel Almatı, Kazakistan
- Swissotel the Bosphorus İstanbul, Türkiye
- Tripoli Congress Center Tripoli, Libya
- Sipopo Congress Center Malabo, Ekvator Ginesi
- Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Antalya, Türkiye
- Alupka Villa, Hotel & Spa Complex Yalta (Kırım), Rusya
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