DSG ‘hazır’: Rakka’yı kuşatmaya başlıyoruz

Çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka kentine yönelik operasyonda yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurarak, “Rakka’yı kuşatmaya başlıyoruz” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre DSG’nin bugün yaptığı açıklamada Rakka’nın etrafını tamamen kuşatacaklarını ve IŞİD’in Suriye ordusunu kuşattığı Deyrizor’a giden yolu IŞİD’in elinden alacaklarını ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyona kendilerine yönelik desteğinin arttığını ve hem karadan hem de havadan özel kuvvetler desteği alma konusunda kendilerine garanti verdiğini belirten DSG Sözcüsü Cihan Şeyh Ahmet, koalisyon güçlerinin eğittiği 750 Arap savaşçının kendi saflarına katıldığını belirtti.

DSG, IŞİD’i yenmek için daha çok silaha ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

ABD’nin DSG’ye zırhlı araçlar verdiğine ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Türkiye duruma tepki göstermişti. Bunun üzerine açıklama yapan Pentagon, araçların DSG bileşenlerinden Suriye Arap Koalisyonu’na verildiğini savunmuştu.