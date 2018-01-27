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Yaramazlara biraz batar!

DSG: Erdoğan savaşı yaymayı denerse uygun karşılığı alır

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ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) sözcüsü Redur Helil “Eğer Erdoğan savaşı yaymayı denerse bunun uygun karşılığını alır” dedi.

Fotoğraf: DHA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki bir grubun onlara yaptığımız silah desteğini IŞİD dışında kullanmasına göz yummayız” demişti.

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Reuters’e konuşan Helil, “Eğer Erdoğan savaşı yaymayı denerse bunun uygun karşılığını alır” derken, harekatın başlangıcından bu yana 66 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye’yi ‘savaş suçu işlemek’le suçlayan Helil, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun, harekatı sınırlandırması için Türkiye üzerinde baskı uygulamaya çalıştığından emin olduğunu kaydetti.

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