DSG: En az beş sivil ve üç DSG savaşçısı öldü

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırılarında en az beş sivilin ve üç DSG savaşçısının öldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, DSG, Kamışlı ve Suriye sınırından yaklaşık 30 kilometre içerideki Ayn İssa’daki askeri pozisyonlarının ve sivillerin vurulduğunu açıkladı.

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Öte yandan DSG Sözcüsü Mustafa Bali, Türk kuvvetlerinin Tel Abyad’daki kara harekatını, gösterdikleri dirençle durdurduklarını ve Türk birliklerinin ilerleyemediğini öne sürdü.

Ground attack by Turkish forces has been repelled by SDF fighters in Til Abyad. No advance as of now. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 9, 2019

Bali, önceki tweet’lerinde ise en tehlikeli IŞİD tutuklularının bulunduğu hapishanenin çevresinin Türkiye tarafından bombalandığını iddia etti. Bali, paylaşımında, “DAİŞ (IŞİD) mahkumlarını barındıran el-Çirkin hapishanesinin çevresi Türk ordusu tarafından bombalandı. En tehlikeli cihatçıların tutulduğu yer” dedi.

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Vicinity of al-Chirkin prison hosting Daesh prisoners was shelled by Turkish army. The place where the most dangerous jihadists are held in. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 9, 2019

Bali, Kobani’nin de Türk topçusu tarafından bombalandığını öne sürdü.