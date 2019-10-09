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Yaramazlara biraz batar!

DSG: En az beş sivil ve üç DSG savaşçısı öldü

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırılarında en az beş sivilin ve üç DSG savaşçısının öldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, DSG, Kamışlı ve Suriye sınırından yaklaşık 30 kilometre içerideki Ayn İssa’daki askeri pozisyonlarının ve sivillerin vurulduğunu açıkladı.

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Öte yandan DSG Sözcüsü Mustafa Bali, Türk kuvvetlerinin Tel Abyad’daki kara harekatını, gösterdikleri dirençle durdurduklarını ve Türk birliklerinin ilerleyemediğini öne sürdü.

Bali, önceki tweet’lerinde ise en tehlikeli IŞİD tutuklularının bulunduğu hapishanenin çevresinin Türkiye tarafından bombalandığını iddia etti. Bali, paylaşımında, “DAİŞ (IŞİD) mahkumlarını barındıran el-Çirkin hapishanesinin çevresi Türk ordusu tarafından bombalandı. En tehlikeli cihatçıların tutulduğu yer” dedi.

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Bali, Kobani’nin de Türk topçusu tarafından bombalandığını öne sürdü.

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DSG, IŞİD’e karşı operasyonları durdurdu

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DSG, IŞİD’e karşı operasyonları durdurdu

ABD’li iki yetkili ve bir Kürt askeri kaynağı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekat başlatmasının ardından ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye’de IŞİD’e karşı operasyonlarını durduğunu bildirdi.

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