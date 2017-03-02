DSG duyurdu: Rusya’yla anlaştık, Menbiç’deki bazı köyleri rejime bırakacağız

YPG’nin önderliğindeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği Menbiç’teki bazı köyleri rejime bırakacaklarını açıkladı.

Reuters, dün Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Menbiç’in bazı köylerinde YPG öncülüğündeki DSG’ye saldırdığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugünkü açıklamasında bir kez da hedefin Menbiç olduğunu bildirmişti:

BBC Türkçe’nin haberine göre DSG’nin bünyesindeki Menbiç Askeri Konseyi tarafından yapılan açıklamada Rusya’yla ittifak kurulduğu belirtildi: “Menbic’in batısındaki bazı köylerin, Suriye devletinin kontrolü altındaki topraklarda faal olan güçlere devredilmesi konusunda Rusya ile bir anlaşmaya vardık.”

Varılan anlaşmanın ‘sivillerin korunması’, ‘köylerin yıkımının engellenmesi’ ve ‘Menbiç’in savunması’ amaçlarıyla yapıldığı da vurgulandı: “Rusya ile vardığımız anlaşmaya göre, Suriye devletine ait güçler, bu köylerde konuşlanacak ve bizimle Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan gruplar arasında bir hat oluşturacak.”