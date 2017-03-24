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DSG duyurdu: Rakka yakınlarında IŞİD’le çatışmaya başladık

 

YPG’nin öncülük ettiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka yakınlarındaki Tabqa barajı civarında IŞİD’lilerle çatışmaya başladıklarını duyurdu.

Türkiye’nin Rakka operasyonunda yer almasına ısrarla karşı çıktığı YPG’nin komutanı Sipan Hemo operasyonun önümüzdeki ay başlayacağını geçen hafta duyurmuştu. Ancak Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Rakka konusunda henüz bir karar verilmediğini vurgulamıştı.

DSG iki gün önce yaptığı duyuruda, ABD önderliğindeki koalisyonun Tabqa civarına havadan asker indirdiğini söylemişti.

Tabqa barajı Fırat nehri üzerinde bulunuyor.

SDG’nin harekat sözcüsü Cihan Şeyh Ahmet, SDG güçlerinin Fırat nehri üzerinde bulunan barajın girişine ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin tutumu

Fotoğraf: Reuters

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri PYD’yi ve silahlı kanadı YPG’yi (Halk Savunma Birlikleri) ‘terör örgütü’ olarak gördüklerini ifade ediyor.

ABD’de farklı kademelerdeki isimler ise bu görüşte değil.

Erdoğan, ABD’nin bu tutumuna birçok kez sert ifadelerle tepki göstermişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Kürt güçlerin Rakka operasyonunda yer alacağını, Türkiye’ninse IŞİD’le mücadeleye zarar verecek bir adım atmaması gerektiğini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de, Foreign Policy dergisine verdiği demeçte YPG öncülüğündeki DSG’nin Rakka harekatına desteği sürdüreceklerinin sinyalini vermişti.

ABD’nin her fırsatta operasyonda yer alacağını belirttiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sahadaki etkinliği artarken, Türkiye de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG’nin yerine Özgür Suriye Ordusu’nun harekatın kara gücü olmasını savunuyor.

ABD’nin yerel güçlere destek amaçlı yaklaşık 400 deniz piyadesi ve özel harekat askerini Rakka yakınlarına gönderdiği ortaya çıkmıştı. Askerlerin, sahada DSG ve Suriye Arap Koalisyonu ile işbirliği içinde olacağı duyurulmuştu.

Son olarak IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian ise Rakka operasyonunda Kürtlerin kesin olarak bulunacağını söyleyerek son noktayı koymuş, Türkiye’nin rolünün ise halen görüşülmekte olduğunu söylemişti.

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