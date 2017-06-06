DSG duyurdu: Rakka operasyonu başladı

YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD’in ‘başkent’i Rakka’yı özgürleştirmeyi amaçlayan operasyonun başladığını duyurdu.
DSG Sözcüsü Talal Silo, Rakka’da ‘kıyasıya çatışmalar meydana geleceğini’, çünkü IŞİD’in ‘başkent’i korumak için ‘ölümüne mücadele edeceğini’ söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, operasyonun 2 Haziran’ı 3 Haziran’a bağlayan gece başlatıldığını duyurmuştu. YPG ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, operasyonun ‘birkaç gün içinde’ başlayacağını belirtmişti.
DSG dün “Rakka’yı özgürleştirme kampanyasının beşinci aşamasının başlangıç tarihini yarın duyuracağız” diye açıklama yapmıştı.
Operasyonun hedef IŞİD’in Rakka’dan temizlenmesi.
YPG’nin operasyonda yer alması Türkiye’nin karşı çıktığı ana konu. ABD’nin YPG’ye ağır silah vermesi Türkiye tarafından hoş karşılanmamıştı.