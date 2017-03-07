DSG beş köyden çekildi: TSK Menbiç’te artık Suriye ordusuyla karşı karşıya

Türkiye’nin sık sık Fırat Kalkanı’nda El Bab’dan sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç’in beş çevre köyü, Suriye hükümeti yetkililerine devredildi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), bir süredir beklenen devir işlemiyle TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçleriyle arasında tampon bölge oluşturmuş oldu.

Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Devir gerçekleşti…” diyerek anlaşmanın yaklaşık beş köyü kapsadığını belirtti.

Menbiç’in batısında bulunan köyler geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana ÖSO ile YPG’nin de bir parçası olduğu Menbiç Askeri Konseyi arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Menbiç Askeri Konseyi geçen hafta Türkiye destekli ÖSO’nun kenti almasını önlemek için Rusya ile bir anlaşma yaparak, perşembe günü ÖSO ile cepheyi oluşturan köyleri Suriye hükümetine geri vereceğini duyurmuştu.

Ancak daha sonra akılları karıştıran bir açıklama daha yapan Menbiç Askeri Konseyi, kentin IŞİD’den alındığından beri yönetiminin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD öncülüğündeki IŞİD’e karşı koalisyonda olduğunu belirtmişti.

Devir işleminin yapılmasından vazgeçildiği sanılırken konsey, Türkiye destekli ÖSO’nun hedefindeki beş köyü hükümet yetkililerine devrettiğini açıkladı.

Kritik konumdaki Menbiç’le ilgili bir diğer gelişme ise kentin batısında ve merkezinde ABD askerlerinin konuşlanması oldu. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, ABD askerlerinin Suriye’de yeni bir rol üstlenerek, bölgede iki grup arasında şiddet ve çatışmayı önlemek istediklerini, Menbiç Askeri Konseyi’nin şehre egemen olduğunu, IŞİD’lilerin bulunmadığına Türkiye’yi temin etmek istediklerini açıklamıştı.