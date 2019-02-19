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Yaramazlara biraz batar!

DSG, Amerikalıları ikna edemedi: Trump’ın kararları uygulanacak

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ‘ABD’nin çekilme planı durdurulsun’ çağrısı için, “Bizden ne yapmamızı istediklerini anlıyoruz. Ancak şu aşamada o yolda değiliz” dedi. 

Fotoğraf: Diken (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık 2018’de Suriye’den çekileceklerini açıklamış ancak çekilme takvimi ve stratejisinin ayrıntılarını vermemişti. 

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ABD’nin çekilmesi halinde Türkiye ve Suriye rejimiyle karşı karşıya kalacak DSG ise geçen ocak sonunda özel statü verilmesi şartıyla Suriye ordusuna katılabileceğini açıklamıştı.

Buna karşılık önceki gün konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, isim vermeden DSG’ye mesaj göndererek “Amerikalılara güvenen gruplara diyoruz ki Amerikalılar sizi korumayacaktır. Sizi sadece Suriye ordusu koruyacaktır” demişti. Aynı saatlerdeyse Rusya’dan DSG ile ‘Esad arasındaki diyaloğu destekliyoruz’ açıklaması gelmişti.

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Kremlin ve Şam’dan ‘uzlaşı’ çağrıları gelirken, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun komutanı orgeneral Paul LaCamera ise Esad yönetimi ve Rusya’yla işbirliğine gitmesi halinde DSG’ye askeri yardımın kesileceğini duyurmuştu.

Votel: Şu aşamada o yolda değiliz

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre CENTCOM komutanı Votel ve DSG’nin komutanı Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo önceki gün Suriye’deki bir Amerikan hava üssünde görüştü.

DSG komutanı IŞİD’le mücadelenin sürdürülmesi için yaklaşık 1000-1500 askerden oluşan uluslararası gücün Suriye’de kalması çağrısında bulundu. Kobani ayrıca ABD’nin Suriye’den çekilme planını durdurulmasını beklediklerini iletti. Kürt komutan “Hava koruması, hava desteği ve bizimle eşgüdüm içinde çalışacak sahada bir gücün bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Votel ise Kobani’yle yaptığı görüşmenin ardından ABD lideri Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye’den tamamen çekilmesine yönelik talimatı hala uyguladığını söyledi. Amerikalı komutan “Bizden ne yapmamızı istediklerini anlıyoruz. Ancak şu aşamada o yolda değiliz” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’de asker bırakma ihtimaline de değinen Votel, “Tartışma ABD askerlerinin burada kalıp kalmaması üzerine değil. Koalisyonun kuvvetlerinin ne yapabileceği potansiyeline baktık” dedi.

Votel, ayrıca Trump’ın geçen aralıkta verdiği çekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.

Votel çekilmeye karşı

Amerikalı komutan dört gün önce verdiği bir demeçte, IŞİD’e yönelik savaşın henüz bitmediğini belirterek, Trump’ın Suriye’den Amerikalı birlikleri çekme kararını doğru bulmadığını söylemişti. Votel ‘Suriye’de ABD destekli güçlerin henüz IŞİD tehdidine karşı kendi başlarına mücadele etmeye hazır olmadıklarını’ belirtmişti.

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