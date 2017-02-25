DSG yeni ağır silah sözü almış: ‘ABD Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruyacak’

ABD’nin Türkiye tarafından ‘terörist’ muamelesi yapılan YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silah göndermeyi sürdürme ve yine YPG’nin elindeki Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruma sözü verdiği öne sürüldü.

DSG liderlerinden İlham Ahmed bu ay başında Washington’ı ziyaretinin ardından Türkiye’nin IŞİD’den kurtarılan yerlere yaklaşması halinde çatışma çıkacağını söylemişti. Söz konusu bölgelere Menbiç de dahil.

Öncesinde de ABD, en az iki kere DSG’ye ağır silah takviyesi yapmıştı. Bir önceki ABD başkanı Barack Obama’nın özel elçilerinden biri de IŞİD’le mücadele kapsamında YPG öncülüğündeki DSG’ye ‘minnettar’ olduklarını söylemişti.

‘Amerikan desteğinin teyidi’

Fransız haber ajansı AFP’ye göre ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel bu hafta içinde Suriye’ye giderek DSG’nin siyasi liderleri ve komutanlarıyla bir araya geldi.

DSG Sözcüsü Talal Sülo, Votel’den ileriki aşamalar için yeni ağır silah sözü aldıklarını söyledi.

Sülo Trump döneminde DSG’yle Washington arasında koordinasyon ve desteğin artırılmasını da konuştuklarını belirterek, “Sonuçlar olumluydu. ‘Fırat’ın Gazabı’ndaki (DSG’nin Rakka’yı IŞİD’den almak için başlattığı harekat) gelişmeleri ele aldık ve askeri meselelerde görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

DSG sözcüsü görüşmeyi, ‘Amerikan desteğinin teyidi’ olarak nitelendi.

Kritik iddia: Türkiye’ye karşı güvence

Bir DSG yetkilisi toplantının dört saat sürdüğünü aktarırken, Türk-Amerikan ilişkilerini sarsabilecek bir iddiada da bulundu. Yetkiliye göre Votel, daha önceki taahhütleri kapsamında YPG’nin elindeki Menbiç’i ‘Türkiye tarafından düzenlenecek veya desteklenecek herhangi bir saldırıya karşı koruma güvencesini yineledi.’

Bu iddia kritik, zira Türkiye bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil en üst düzey ağızlardan El Bab’dan sonraki hedefin Menbiç olduğunu ısrarla dile getiriyor.

Aynı DSG yetkilisi, YPG kontrolündeki topraklarda TSK güçleri için bir koridor açılmasının gündeme bile gelmediğini söyledi.

Türkiye’nin böylesi bir koridor için ABD’den talepte bulunduğu geçen hafta Türk basınına yansımıştı. DSG’li sözcünün sözleri, talebin ABD nezdinde karşılık bulmadığının işareti olabilir.

Votel, geçen mayıs ayında da yine Suriye’de DSG komutanları ve onlara danışmanlık yapan ABD askeri personeliyle bir araya gelmişti. İkinci ziyaret, Trump yönetiminde de diyalog ve işbirliğinin süreceğine delalet ediyor.