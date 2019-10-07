DSG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi, Türkiye sınırından çekildi

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) taahhütlerini yerine getirmeyen ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekildiğini ve bunun IŞİD’e yönelik savaşı ‘oldukça olumsuz etkileyeceğini’ belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

YPG çatı örgütü DSG açıklamasında, “Amerikan güçleri taahhütlerini yerine getirmedi, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi ve Türkiye şimdi Suriye’nin kuzey ve doğusuna yönelik bir istila operasyonuna hazırlanıyor” dedi.

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DSG ayrıca Türkiye’nin operasyonuna karşı kendilerini savunmaktan ‘bir an olsun tereddüt etmeyeceklerini’ ifade etti.

Beyaz Saray tarafından bu sabah yapılan açıklamada ise Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon için yakında harekete geçeceğine dikkat çekildi.

Beyaz Saray basın sekreterliğinin açıklamasında, “Türkiye yakında uzun süredir planladığı kuzey Suriye operasyonunda harekete geçecek. ABD Silahlı Güçleri bu operasyonu desteklemeyecek veya operasyonda rol almayacak ve IŞİD’in yöresel ‘halifeliğini’ yenilgiye uğratan ABD güçleri bu bölgede bulunmayacak” denmişti.