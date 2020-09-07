Drone destekli uyuşturucu operasyonu: Sekiz gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sekiz zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle yapılan ve drone ile takip edilen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda 230.15 gram kenevir, 190.54 gram sentetik uyuşturucu, üç tablet, üç hassas terazi, bir tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden dördü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Diğer dört zanlı ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.