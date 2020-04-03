Drogba ve Eto’o’dan ‘Aşı önce Kara Kıta’da denensin’ diyen doktorlara: Afrika sizin deney laboratuvarınız değil

Fildişi Sahilli Didier Drogba ve Kamerunlu Samuel Eto’o, Covid-19’a karşı kullanılması planlanan bir aşının ilk olarak Afrikalılarda denenmesi gerektiğini söyleyen doktorlara sert çıktı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Fransa’daki TV kanalı LCI’da, 1 Nisan’da yayınlanan programa katılan Dr. Jean-Paul Mira, aşının Afrika’da denenmesinin uygun olacağını savundu: “Afrika’da maske yok, tedavi yok. Aslında biraz AIDS konusundaki çalışmalar gibi. Büyük risk altında oldukları ve korunmadıkları için bazı şeyleri genelev çalışanlarında denemiştik.”

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Programın diğer konuğu Dr. Camille Locht da Mira’ya katıldığını söyledi.

Galatasaray’da da forma giyen Drogba, sosyal medyada, doktorların Afrikalıları ‘kobay’ olarak görmesini kınadığını ifade ederek, “Afrika sizin deney laboratuvarınız değil” diye yazdı.

Antalyaspor ve Konyaspor’un da formasını giyen Eto’o ise doktorları ‘katil’ diye niteledi ve Drogba gibi Afrika’nın deney için uygun olmadığının altını çizdi.

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İki doktorun sözleri, ırkçılıkla mücadele eden sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekti.