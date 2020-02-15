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Yaramazlara biraz batar!

Drift yaptığı videoyu yanlışlıka polise gönderdi, ceza yedi

Kar üzerinde drift (araçla kayar halde dönüş yapmak) yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise de gönderen sürücüye 6 bin 141 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Geçen hafta Düzce’de yaşanan olayda Merkez Büyük Camii’nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.

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A.Ç. bu görüntüleri WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmak istedi. Ancak A.Ç. görüntüyü arkadaşının yerine isim benzerliği nedeniyle daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler sürücüye cezai işlem uyguladı.

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