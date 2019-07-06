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Yaramazlara biraz batar!

Drift yaptı: 7 bin lira ceza ödeyecek, iki ay ehliyet yok, araç iki ay bağlanacak

Denizli’de bir sürücüye trafikte ‘drift’ yapması nedeniyle 7 bin lira para cezası verildi, sürücünün ehliyetine iki ay el konuldu ve araç trafikten iki ay boyunca men edildi.

Fotoğraf: DHA

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelen olayda sürücünün trafik akışını tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin ‘dur’ ikazına uymayan sürücü, bölgeden uzaklaştı.

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Fiyatı yaklaşık 8 bin lira olan otomobille drift yapan F.T.’ye, ‘drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak’ suçundan 7 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konulurken, otomobil de iki ay süreliğine trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Trafikte can kaybını önlemek için 2018 yılında yeni cezalar gelmiş, drift yapmanın 5 ila 10 bin lira arasında cezası olduğu duyurulmuştu.

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