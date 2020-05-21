Drift yapıp sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı

İstanbul’da drift yapıp arkadaşının çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında, ‘Yasaktan sonra biz’ başlığıyla görüntüleri paylaşan M.C.’ye “Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi” maddesine istinaden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi.

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Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süreyle ehliyetine geçici olarak el konuldu. Araç da 60 gün trafikten men edildi.

M.C., ayrıca, “Kara, Deniz, Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği’ne gönderildi

M.C.’nin yanında bulunan O.T., E.D. ve G.T.’ye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesini ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.