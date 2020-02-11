Drift yapan sürücüyü uyardı, 30 kişinin saldırısına uğradı

Babasına ait otomobille drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye, “Bizi mi öldüreceksin” diyerek uyarıda bulunan Yılmaz Yılmaz 30 kişilik grubun saldırısına uğradığını anlattı.

Fotoğraf: DHA

Geçen hafta Pazar gecesi Sultangazi’de yaşanan olayda Yılmaz’ın sürücüyü uyarmasının ardından sürücünün arkadaşları olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişi de olay yerine gelerek, Yılmaz’a ve aracına saldırmaya başladı.

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Kendini korumaya çalışan Yılmaz bir yandan da 155’i arayarak yardım istedi. Drift yapan sürücü ve şüphelilerin bazıları gözaltına alındı. Araç sürücüsünün ‘uyuşturucu’dan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yılmaz yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: “5-10 saniye içerisinde bunlar 25-30 kişi oldular. Bir yandan onlarla boğuşuyorum. Bir yandan 155’i arıyorum. Beş dakika sonra polis geldi ama öncesinde aracıma saldırdılar. Kaldırım taşı attılar. Arabanın içine girmeye çalıştılar. Ben bir an önce arabayla oradan uzaklaşmaya çalışıyordum. Oradan gitmeyeyim diye kontağın üzerindeki anahtarı aldılar. Hepsinin gözü dönmüştü. Burnuma darbe aldım. Hastaneye gittik darp raporu aldık”.