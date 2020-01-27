Van’da kar içinde ambulansla ‘drift’ yapan ambulans şoförü görevden uzaklaştırıldı.

Van’da geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan bir ambulans, kar içinde drift yaparken görüntülendi. Görüntünün bazı yayın organlarında yayınlanmasının ardından harekete geçen Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı ön incelemede, görüntülerin Van’da çekildiğini, ancak ambulansın Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu tespit etti.

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Konu ile ilgili Hakkari Valiliği soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, drift yaparken görüntülenen ambulans şoförünün görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle dendi: ” ‘Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı’ olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu ambulans ve ekibinin Van iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak, görevden uzaklaştırılmıştır.”