Dreamliner’ın tanıtım filminde spot ışıkları uçağa hasar verdi

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna kattığı ilk Boeing B787-9 Dreamliner uçağında yapılan tanıtım ekimlerinde spot ışıklarından dolayı cam kenarlarındaki malzemede erime yaşandı.

Cam kenarlarındaki plastik malzeme deforme oldu.



26 Haziran’da Boeing fabrikasından teslim alındıktan sonra İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Boeing B787-9 uçağının yaklaşık 4 saat süren tanıtım çekimlerinde uçağa hasar verildi.

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ABD’den teknik ekip gelecek

AirportHaber’in haberine göre, büyük sükse ile filoya katılan uçak tanıtım filmi çekimi sırasında uzun süreli spot ışıklarına maruz kaldığı için cam kenarlarındaki plastik malzeme deforme oldu.

Yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenilen çekimler sonrası yaşanan aksaklık malzeme ve eğitimli personel olmadığı için giderilemedi. THY yetkililerinin 8 Temmuz’da Trabzon’a yapılacak ilk uçuş öncesinde uçağı hazır hale getirmek için çaba gösterdiği ve büyük olasılıkla ABD’den teknik ekip ve malzeme getirileceği öğrenildi.

Eren Bülbül anısına Maçka adı verilmişti

Trabzon’da teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün memleketi olan Maçka ismi verilmişti. 150 kişilik bir grupla ilk uçuş Trabzon’a yapılacak ve Eren Bülbül’ün mezarı ziyaret edilecek.