Dr. Moose: Üniversite, terapi köpeğine fahri doktora unvanı verdi

Virginia Tech College veterinerlik bölümü öğrencileri, ABD’deki birçok üniversite gibi online mezuniyet töreni düzenledi. Ancak bu üniversitenin töreninde bir fark vardı: Moose isimli terapi köpeğine fahri doktora unvanı verildi.

Fotoğraf: Virginia Tech

Labrador cinsi sekiz yaşındaki Moose bir danışmanlık merkezinde görev yapıyor. 2014’ten beri de üniversitenin dört terapi hayvanından biri.

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Maçlara, kulüp etkinliklerine, öğrenci oryantasyonlarına katılan Moose aynı zamanda öğencilerin anksiyete, travma ve diğer akıl sağlığı sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin Moose’la buluşması bugünlerde zorlaştı ancak Moose haftanın üç günü online olarak görevini yapmaya devam ediyor.

Öğrencilerin veterinerliğin zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olan Moose kendisi de bazı zorluklar yaşıyor. Şubat ayında, doğum gününden bir hafta sonra prostat kanseri teşhisi konan Moose ışın tedavisi gördü.

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Tadavisinin hala devam ettiğini söyleyen sahibi, Moose’un her zaman gibi mutlu bir köpek olduğunu belirtti.