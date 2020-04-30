Dr. Fauci’den ‘iyi haber’: Remdesivir Covid-19 tedavisinde işe yarıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, remdesivir adlı anti-viral ilacı alan Covid-19 hastalarının ‘plasebo’ alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beyaz Saray’ın corona virüsle mücadele ekbinin kilit isimlerinden Fauci, Covid-19 tedavisi için yapılan klinik testlerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Haberler iyi” ifadesini kullandı.

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21 Şubat’ta başlayan ilaç araştırmasının ilk bulgularına göre remdesivir Covid-19’da iyileşme süresini kısaltıyor. Yüzde 31 çok yüksek bir oran gibi görünmese de bir ilacın bu virüsü durdurabildiğini göstermesi açısından sonuçların önemli olduğunu kaydeden Fauci, ilacı alan gruptaki hastaların daha iyiye gitme eğilimi gösterdiğini belirtti. Bu da ilacı kullananlarda hastalığın daha az ölümle sonuçlandığı anlamına geliyor.

Çin’deki deney

Gilead Sciences adlı firmanın yakından izlenen antiviral ilacı remdesivir, son olarak Çin’de yapılan klinik çalışmasında ağır Covid-19 hastalarını iyileştirmede başarılı olamamış, ancak Gilead, çalışmanın erken sona erdirilmesi nedeniyle bulguların bir sonuca varmadığını açıklamıştı.