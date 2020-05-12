Dr. Fauci: ABD ekonomisini çok erken açmak gereksiz yere ölümleri artıracak

ABD Senatosu’nda ifade vermeye hazırlanan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Anthony Fauci, ekonomiyi çok erken açmanın riskleri konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters

The New York Times gazetesinin haberine göre Fauci, ekonomiyi erken açmanın ‘gereksiz acı ve ölümlere‘ yol açabileceğini belirterek şöyle devam etti: “Eğer ‘Amerika’yı Yeniden Açma’ kılavuzundaki talimatları es geçersek, ülke çapında çok fazla sayıda salgının oluşma tehlikesine yol açarız.”

Reklam

Fauci, “Bu durum yalnızca gereksiz acılara ve ölümlere yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda normale dönme çabalarımıza da mani olur” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yeni tip corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin üç aşamalı olarak gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu söylemiş, ardından “Ekonomiyi uzun süre durduramayız” demişti.

ABD’de şu ana kadar 1 milyon 385 bin 834 vaka tespit edildi. 81 bin 795 kişi hayatını kaybetti.