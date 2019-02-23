DP’den adaylığına itiraz dilekçesi verilen Kocamaz: Oyun üstüne oyun tezgahlanıyor

Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına itiraz edildi.

Fotoğraf: DHA

Müracaatını yasal sürede yapamadığı için İYİ Parti’den aday olamayan daha sonra DP’den aday gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına beş ayrı itiraz başvurusu yapıldı.

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Dört kişi tarafından Mersin İl Seçim Kurulu’na verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu’nun 37’nci ve 40’ıncı maddeleri uyarınca Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağı öne sürülerek, YSK’nın bu konuda daha önce verdiği ve emsal teşkil edecek kararlar yer aldı.

Kocamaz tepki gösterdi

Burhanettin Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kocamaz, “Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin’e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. ‘Bağımsız aday ol’ dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti’den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz” dedi.

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Destekçileri toplandı

Kocamaz’ın DP’den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı.

Seçim Kurulu, pazartesi günü toplanarak geçici listesi hakkındaki sonucu Yüksek Seçim Kurulu’na bildirecek.