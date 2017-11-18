Doymak yok inşaata devam: 60 yıllık okulun arazisine AVM!

60 yıllık Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu araziye ağaçlar da kesilerek AVM yapılacak. Veliler isyanda. İnşaatı üstlenen şirketin sahibi ise projede 40 bin metrekarelik bir okul da bulunduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Cansu Şimşek’in haberine göre 5 binden fazla öğrenci ve yaklaşık 300 eğitimciye ev sahipliği yapan okul son bir yıldır, öğrencisi, velisi ve mezunlarıyla alınan yıkılma kararına karşı mücadele ediyor.

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Süreç şöyle gelişti:

Vakıflar Kanunu’nda 2012’de yapılan değişiliğin ardından arazi sahibi Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı, inşaat firması Taş Yapı’yla anlaştı. Arazinin üzerinde yapılaşma öngören, AVM ve rezidans yapılmasına olanak sağlayan imar planı değişikliği yapıldı. Nihayet velilere 2018 şubat tatilinde okulun yıkılacağı, öğrencilerin iki ayrı ortaokula yönlendirileceği bildirildi. Veliler bu haber üzerine okulun önünde eyleme başladı.

Eylemler ses getirdi ve velilere 60 dönümlük okul arazisinin 17 dönümlük bölümüne yeni okul binasi ve 12 laboratuvar yapılması planı sunuldu. Ancak yıkımın başlamasıyla veliler bir şok daha yaşadı.

Okul inşaatının hemen başlamayacağı ve eğitimin yaklaşık iki yıl 40’ar metrekarelik ‘prefabrik baraka’larda yapılacağını öğrenen veliler şimdi bu duruma karşı çıkıyor.

‘Şişli’de dokuz AVM var’

Çarşamba günü gerçekleştirilen son eylemde okulun aile birliği başkanı Ecevit Kahraman şunları söyledi: “İstanbul’da 93, Şişli’de dokuz AVM varken tarihi okulumuzun yıkılmasını kabul etmiyoruz. Hukukun aldığı karara itirazımız yok. İtirazımız, prefabrik inşaata. Bizlere söz verilen okul binalarımızın yapılmasını istiyoruz. Ülkemiz geleceğine insan yetiştiren meslek eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarımız bu tip bir yapılaşma ile 300 metrekareden 80’e düşecektir.”

Ağaçlar da kesilecek

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Ercan Bodur, okul bahçesinde toplam 889 ağaç bulunduğunu, projede okula ayrılan alanda ancak 50 ağacın kalacağını belirtti.

Şirketin patronuna göre ‘çok güzel olacak’

Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise arazinin projenin içinde 17 değil 40 bin metrekarelik bir okul olacağını söyledi.

‘Okulun çok güzel bir yapı olacağını’ savunan Turanlı, inşaatın önümüzdeki eylül ayında başlayacağını ve iki yıl süreceğini söyledi.

Prefabriklerin de çelikten özel yapılar olduğunu söyleyen Turanlı, atölye ve laboratuvarları 10 dönümlük bir arazide yeniden bir araya toplayacaklarını anlattı. Turanlı veli ve mezunların eylemlerinin de manipülatif olduğunu öne sürdü.