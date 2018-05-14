Dövizle kira ödeyen ‘AVM esnafı’ isyanda: Restoranlar karanlığa gömülebilir

AVM’lerdeki kiraları döviz üzerinden veren restoran sahipleri, talepleri karşılanmazsa eyleme geçeceklerini bildirdi.

AA’ya konuşan Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoranların Türk Lirası’yla satış yapıp dövizle kira ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Reklam

Türkiye’de irili-ufaklı yaklaşık 400 alışveriş merkezi olduğu bilgisini veren Bingöl, bu AVM’lerin dolar veya avro üzerinden kira aldığını ve sözleşmelere üç-beş yıl kiracı kalma şartı eklediğini ifade etti.

Dolar kurunun son bir yılda yüzde 21, son iki yılda da yüze 54 değer kazandığını ifade eden Bingöl, lira üzerinden kira alınmasını ya da kiracı kalma şartının kaldırılmasını talep etti.

Reklam

TÜRES üyelerinin 400 AVM’de 6 bine yakın şubesi olduğunu belirten TÜRES başkanı, “Ortak bir çözüme gidilmediği taktirde belirli bir süre ışıklarımızı kapatmak başta olmak üzere ciddi adımlar atacağız” dedi.