Dövizdeki artışın etkisi: İlaca yüzde 2,5 zam

Döviz kurundaki artış, ilaca yüzde 2,5 zam olarak yansıdı.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Yeni kararla, düşük fiyatlı olduğu için SGK’ya hali hazırda ilave zorunlu kamu kurum iskontosu vermeyen ürünlerin fiyatlarına seyyanen yüzde 2.5 zam yapıldı.

Sabah’tan Safure Cantürk’ün haberinde ise şu ifadeler yer aldı: “Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, beşeri tıbbi ürünler fiyatlandırılırken bir önceki yılın ortalama Euro değerinin yüzde 70’i esas alınıyordu. Buna bağlı olarak 2018’de euro kuruna yüzde 23 artış yapılması gerekiyordu ancak Bakanlar Kurulu euro kuruna sadece bu yıla mahsus olmak üzere yüzde 15 artış yaptı. Böylelikle ilaçta sabit euro değeri 2.34 TL’den, 2.69 TL’ye çıkartıldı. İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre verilmesi gereken artış verilemediği için, bazı ürünlerin fiyatlarına seyyanen yüzde 2.5 artış yapılması kararı alınmıştı.”