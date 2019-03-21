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Yaramazlara biraz batar!

Döviz mevduat hesaplarındaki kesinti yüzde 5 arttırıldı

Bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yüzde 13’ten yüzde 18’e çıktı. Ayrıca, döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı da yüzde 20’ye yükseltildi.

Fotoğraf: Reuters

Daha önceki kararda ise altı aya kadar yüzde 20, bir yıla kadar yüzde 16, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 13 olarak stopaj uygulanıyordu.

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Şubat ayında Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, bireysel banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 102.5 milyar dolara ulaşarak 29 Nisan 2016’da görülen 104.1 milyar dolarlık tarihi zirveye oldukça yaklaşmıştı.

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