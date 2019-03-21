Döviz mevduat hesaplarındaki kesinti yüzde 5 artırıldı

Bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yüzde 13’ten yüzde 18’e çıktı. Ayrıca, döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı da yüzde 20’ye yükseltildi.

Fotoğraf: Reuters

Daha önceki kararda ise altı aya kadar yüzde 20, bir yıla kadar yüzde 16, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 13 olarak stopaj uygulanıyordu.

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Son olarak yurt içindeki banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonlarının 8 Mart ile biten haftada 834 milyon dolar artışla 171.8 milyar dolara yükselerek tarihi zirveye çıktığı açıklamıştı.







