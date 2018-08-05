Döviz kuru etkisi: 700’e yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor

Çoğunluğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar olmak üzere 700’e yakın ithal ilacın piyasada bulunmadığı belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, hükümetin ithal ilaçta avro kurunu 2 lira 69 kuruşa sabitlemesi ve serbest piyasada avronun 6 liraya dayanması nedeniyle ilaç ithalatının durma noktasına geldiğini vurguladı.

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Sertel, “Avrodaki artış durmuyor, durmadığı gibi ithal ilaca ödenen avro kuru da yükseltilmiyor. 700 kaleme yakın önemli ilaç piyasada bulunmuyor. Bunun nedeni de hükümetin ilaç fiyatlarını belirlemedeki yanlışları ve sağlıktan tasarruf etme çabası. Her şeyden tasarruf olabilir ancak sağlıktan tasarruf olmaz” dedi.

CHP’li Sertel’den soru önergesi

Kötü giden ekonomiyi düzeltmek adına hükümetin çeşitli alanlarda tasarruf tedbirleri uygulamaya çalıştığını belirten Sertel, ithal ilaçta yaşanan sıkıntıları ve 700’e yakın ithal ilacın piyasada olmadığına ilişkin iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

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Sertel’in soru önergesi şu şekilde:

* Türkiye’nin yıllık ilaç ithalatı ortalama ne kadardır? 2016, 2017 ve 2018 yılının ilk altı ayında ithal edilen ilaç adedi ve ödenen miktar nedir?

* Ülkemizde ithalatına verilen ilaç sayısı kaçtır? İthal edilen ilaçlardan kaç kalemi dolaşımdadır?

* İthalat izni olduğu halde çeşitli nedenlerden dolayı yurtiçi piyasaya sokulamayan ilaç sayısı kaçtır? 700’e yakın ithal ilacın bulunamadığı iddiası doğru mudur?

* Döviz artışına paralel olarak ithal ilaç için sabitlenen (2.69 avro) avro kurunun (avronun 6 liraya yaklaştığı düşünülürse) artırılması düşünülmekte midir?

* İthal ilaç için sabitlenen döviz kuru nedeniyle çok sayıda ithal ilacın alınamadığı iddiası doğru mudur?

* Çeşitli sebeplerden dolayı ithal edilemeyen ve yurtiçi piyasada bulunamayan kanser ilacı sayısı kaçtır?