Döviz haberi yapan iki gazeteci ve haberi paylaşan 36 kişiye hapis istemiyle dava

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ekonominin genel gidişatı ve liranın değer kaybetmesiyle ilgili gelişmeler hakkında haber yapan iki gazeteci ve sosyal medyada görüş bildiren toplam 36 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz’ın Twitter’dan paylaştığı belgelere göre BDDK’nın şikayetinin konusu, ABD’li haber ajansı Bloomberg’de liradaki sert değer kaybından Türk bankalarının nasıl etkilendiğine ilişkin 10 Ağustos 2018 günü yayınlanan bir haber.

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Bloomberg, BDDK’nın şikayeti üzerine, söz konusu haberde imzası bulunan Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç hakkında , ‘Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışmak’ gerekçesiyle iki ila beş yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

Davanın ilk duruşması 20 Eylül’de İstanbul’da görülecek. Haber hakkında sosyal medyada yorum yaptığı tespit edilen 36 kişi de davaya dahil edildi.

Bloomberg ‘acil durum toplantısı’ demişti

Haberin yapıldığı dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan ‘Pastör Brunson krizi’nin ardından zirveye çıkmıştı. Liranın dolar karşısında bir günde yüzde 17 değer kaybetmesi sonrası bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığı belirtilmiş, Bloomberg ise BDDK’nın bu durum karşısında bankalarla ‘acil durum toplantısı’ düzenlediğini bildirmişti.

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İddianameden: Gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler

Davaya ilişkin iddianamede şöyle dendi: “Ülkemiz Bankacılık sisteminin 2001 yılından bu yana karşılaştığı en ciddi döviz krizi ile karşı karşıya olduğu. İki bankanın 10.08.2018 tarihinde döviz kabul etmediği, bir bankanın ise 5 bin dolar çekilmesine ilişkin bir müşteri talebini yerine getiremediği, döviz hesaplarından para çekilmesine ilişkin taleplerde önemli artış olduğu, BDDK’nın 11.08.2018 cumartesi günü tüm üst düzey banka yetkililerini toplantıya çağırdığı gibi ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimi vermeye çalışan gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiği. Yürütülen soruşturmada, haber siteleri dışında gerçek kişiler tarafından oluşturulan sosyal medya hesapları üzerinden aynı amaca hizmet eder nitelik saldırılarda bulunulduğunun belirlendiği tespit edildi.”

Amerikan bankasına da soruşturma açılmıştı

BDDK daha önce de ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan hakkında dövizde ‘manipülatif işlem’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.