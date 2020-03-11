Döviz cinsi ticari kredilerde erken ödeme ücreti belirlendi

Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde, erken ödeme ücreti, vadesine göre erken ödenen tutarın yüzde 2 veya 3’ünü geçemeyecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde, döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde erken ödeme işlemi düzenlendi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaki tebliğde ticari kredilerde erken ödemeye ilişkin maddede düzenleme yapıldı.

Buna göre, ticari lira cinsi kredilerin erken ödeme şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken, bu kapsamdaki döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücret oranlarının, lira cinsi krediler için uygulanan erken ödeme oranlarının bir puan artırımlı olarak uygulanması hüküm altına alındı.

Ticari lira cinsi kredilerde erken ödeme ücreti, erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1’i, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2’si olarak uygulanıyor.

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İlgili maddedeki düzenlemeyle, ticari kredilerde, kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesinde bankanın erken ödeme talep edebilmesi uygulamasına, kredinin ‘bir kısmının’ erken ödenmesi de eklendi.

Buna göre, bankalar, kapsam dahilindeki kredilerin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması, kredi borcunun tamamının erken ödenmesi veya ‘bir kısmının’ erken ödenmesi durumunda ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilecek.

Düzenlemeyle ayrıca, aynı madde sonunda yer alan ‘faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyeceğine’ yönelik ibare kaldırıldı.