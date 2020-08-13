Döviz çekenden işlem ücreti alınacak

Döviz nakit çekiminin, Merkez Bankası (MB) tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibariyle bu işlemi ücretlendirmeye başladı.

Fotoğraf: Reuters

Bankacıların verdiği bilgiye göre bazı bankalar döviz çekimlerinde ücret alma işlemine hafta başında, bazıları dün başladı.

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Bankacılar sürecin sektör geneline yayılmasını beklediklerini henüz uygulamaya başlamayan bankaların da olduğunu ancak bunun yöntem belirlemek için olduğu görüşünde.

Bankacıların verdiği bilgiye göre MB ay başında bankalara gönderdiği talimatta ücret ve komisyon alınabilecek kalemlerde döviz nakit çekimini de ekledi.

İlgili talimat MB’nin sitesinde de ödeme sistemlerine ilişkin mevzuat arasında yer aldı.

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MB’nin 4 Ağustos’ta yürürlüğe giren finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğe ilişkin uygulama talimatında “Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir” ifadesi yer aldı.

Reuters’a bilgi veren bir bankacı, şöyle konuştu: “Hesaptan döviz nakit çekimi masraf alınabilecek sınıf olarak geçen hafta tanımlanması ardından sektör genelinde yavaş yavaş uygulama başladı. Uygulamaya baktığımızda bazı bankalarda üst sınır belirlenmek üzere çekilen miktarın yüzdesel masraf/komisyon olarak alındığını görüyoruz. Bazı bankalarda ise aynı oranın belirli bir tutar üzerindeki çekimlere uygulandığını görüyoruz.”

Bankacı uygulamanın sektör geneline yayılmasını öngördüğünü de belirtti.

TBMM’de geçen yıl kasım ayında kabul edilen kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankası’na devredilmişti. MB bu değişiklikle ödemeler alanındaki yetkili otorite olmuştu.

MB yetkiyi BDDK’dan devralmasından sonra ödemeler sistemine ilişkin düzenlemeler yapıyor.