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Yaramazlara biraz batar!

‘Döviz bozduran’ Bahçeli’den miktarı merak edenlere: Bankadan sorabilirler

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin döviz hesaplarını bozdurmasıyla ilgili, “Merak edenler ne kadar paramızın olduğunu bankadan sorabilirler” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döviz kurlarındaki artışın görülmesinden bu yana dövizlerin bozdurulması çağrısı yapıyor.

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Bahçeli’nin 10 Ağustos’taki ‘bu yıl içinde alınan Hazine yardımları arasında döviz cinsinden para bulunması halinde, bunların Türk Lirası’na çevrilmesi talimatı’nın ardından parti, Hazine yardımlarını dönüştürdüğü döviz hesaplarını bozdurmuştu.

Basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, konuyla ilgili şöyle dedi: “MHP, Hazine yardımının dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa el açmaz. Hazine’den ne almışsak, partimizi onunla yönetmeye çalışırız. Bu arada bazı değerlendirmeler yapılırken dövize bağlanmış olan mevduatlarımız bulunmaktadır. Merak edenler ne kadar paramızın olduğunu bankadan sorabilirler.”

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