Döviz alım satımı yapan Kayseri Ticaret Odası başkanı ‘yerli paraya dönüş’ istedi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ‘döviz fırsatçıları’na seslendi: “Amiyane tabirle dışarıdaki gavuru biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum.”

Gülsoy’un kendi sitesinde yer alan biyografisinde halen ‘döviz alım satımı’ yaptığı yer alıyor.

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Gülsoy, göreve gelişinin beşinci ayı nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin ‘ilaç, silah ve petrol kozu’yla dayatmalarda bulunduğunu söyleyen Gülsoy, Türkiye’nin önünün ‘açık’ olduğunu söyledi.

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Gülsoy şöyle devam etti: “Döviz artışından etkilenmemesine karşın, zam yapanlara bildiğiniz gibi cezalar var. Yerli paraya dönelim. İhtiyaçlarımızı kendi ve milli ürünlere dönmeliyiz. AVM’ler ve emlak sektörü en kısa süre TL’ye dönmelidir. Şu anda AVM’lerin yüzde 20’si TL’ye döndü. Buradan uyarıyorum dövizde kirada ısrar edenler yakın bir zamanda kiracı bulamaz. 70 yıldır kur riski ile bizi tehdit edenlere TL ile yanıt verelim. Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Dışarıdaki gavurları biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum. KTO olarak döviz kurları ile ilgili yarın kentimizde bulunan banka bölge müdürleri ile toplantı yapacağız.”

Gülsoy’un kişisel internet sitesinde yer alan biyografiye göre, KTO başkanı, 1973 yılında Kazancılar’da kuyumculukla ticaret hayatına atılmış.

Biyografide şu ifadeler yer aldı: “Halen kuyumculuk, döviz alım satımı, mobilya ve otomotiv ticareti, akaryakıt ticareti ve sigorta hizmetleri gibi çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmaktadır.”