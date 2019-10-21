Dövdüğü gelininin bu kez de evini yaktı

Kocaeli’de cuma günü gelinini döverek hastanelik eden M.Ö isimli erkek, bu sefer de kadının evini yaktı.

Fotoğraflar: DHA

Fatma Selen Ö., daha önce kayınpederi tarafından dövülmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

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Kadının şikayeti üzerine kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö. gelinine karşı uzaklaştırma kararı verilerek salıverildi.

Şikayet edilip adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö., dün gece oğlu ve gelinine ait evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangını seyreden M.Ö.’yü fark eden bazı kişiler ise saldırı girişiminde bulundu.

Gelininin giyim kuşamına da karıştığı belirtilen M.Ö., bu sırada gelen polisler tarafından gözaltına alındı.