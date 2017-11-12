Dosyaya girdi: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da Erdoğan’ı izleyen askerler

Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı ‘FaceTime’ bağlantısını Genelkurmay Başkanlığı’nda izleyen darbeci askerlerin görüntüsü ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Erdoğan’ın konuşması esnasında darbeci askerlerin kontrolünde bulunan ‘müşterek harekât merkezi’nde (MHM) nasıl izlendiğini gösteren fotoğraflar, Genelkurmay Başkanlığı karargâhının işgaline ilişkin açılan dava dosyasına girdi.

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Dava dosyasına giren Görüntü Analiz Raporu’na göre darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı karargâhı işgal edilirken ‘müşterek harekât merkezi’nin kontrolü de darbecilerin eline geçiyor.

Rapora göre albay Osman Kardal saat 21.39’da MHM’ye geliyor. Kardal, çalışanlara el işareti yaparak, o anda orada görevli personelin yönlerinin kendilerine dönmesini sağlıyor. Kardal, burada görevli personele hitaben bir konuşma yapıyor.

Saat 22.39’da köprülerin kapatıldığı haberleri televizyon kanallarından yayınlanmaya başlıyor. Rapordaki görüntülere göre, televizyonların bu son dakikayı verdiği sırada yüzbaşı Sedat Kıran, binbaşı Fatih Koç, yarbay Recep Yıldız, albay Armağan Ustael, binbaşı Erhan Metin, tuğgeneral Alpaslan Çetin ve albay Osman Kardal da MHM’deki masanın etrafında bulunuyor.

Hepsi sanık, Ustael tanık

Saatler 00.13’te ise TRT’de okunan bildiri takip ediliyor. Dosyaya giren her iki görüntüde, herhangi bir endişe belirtisi olmadığı görülüyor.

Saat 00.24’de Erdoğan, CNN Türk’te Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayarak, halka sokağa çıkma çağrısı yapıyor.

Dosyaya giren fotoğraflarda, Erdoğan’ın Fırat ile yaptığı canlı yayının MHM’de dikkatle ve endişeyle izlendiği görülüyor. MHM’de açık olan televizyondan Erdoğan bu konuşmayı yaparken, masa etrafında binbaşı Erhan Metin, albay Armağan Ustael, albay Osman Kardal ve tuğgeneral Alpaslan Çetin’in olduğu da tespit edildi.

Ustael, davanın tanıkları arasında yer alırken, diğer isimlerin hepsi ise sanık olarak yargılanıyor.

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