12 yıl önce işlenen cinayetin dosyası yeniden açıldı; dört şüpheli adliyede

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan’ın (38) 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açılarak cinayet aydınlatıldı. Polis, Koçaslan’ın yanında muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda’nın hesabına para geçirdiğinin anlaşılması üzerine iş insanını öldürttüğünü tespit etti. Dört kişi adliyeye sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA

Koçaslan, 20 Nisan 2008’de ormanlık alanda dövülmüş halde bulundu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Koçaslan, 9 Kasım 2008’de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

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Bir süre önce göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatı ile dosya yeniden açıldı. Ardahan Arda dahil dokuz kişi gözaltına alındı. Beş kişi emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Saldırıya uğradığı izlenimini vermek için kendini dövdürttü

Ardahan Arda’nın olay günü Koçaslan ile Gölcük Değirmendere’de bir restoranda yemek yemek için buluştuğu, restorandan çıktıktan sonra bir bahane uydurup, Koçaslan’ı ormanlık alana yönlendirdiği belirtildi. Polisin verdiği bilgiye göre araç ormanlık alanda durunca burada aralarında yakında bir villada bekçilik yapan kişinin de bulunduğu üç kişi iş insanına saldırdı. Koçaslan dövüldükten sonra bekçinin görev yaptığı, 150 metre uzaklıktaki villanın önüne taşındı. Üç kişi, Arda’nın da Koçaslan’la saldırıya uğradığı süsünü vermek için onu da dövdü. Bekçi, polise haber verdi.

Polis yeniden açılan dosya kapsamında, bir önceki yargılama sürecinde dövüldükten sonra hafızasını kaybettiğini iddia eden Arda’nın üç kişiden yardım alarak patronunu öldürdüğünü tespit etti. Arda ile birlikte ona yardım eden F.G., B.A.Y. ve K.K., adliyeye sevk edildi.