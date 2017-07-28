Dosya Yargıtay’a gönderildi: MİT TIR’larının yeni iddianamesi kabul edildi

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan yeni iddianameyi kabul eden mahkeme, dosyayı diğer davayla birleştirilmesi amacıyla Yargıtay’a gönderdi.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı 1103 sayfalık iddianamede 55 şüpheli yer alırken, Fethullah Gülen’in TIR’ların durdurulmasına ilişkin talimat verdiği belirtiliyor.

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Şüpheliler arasında ‘FETÖ’nün sivil imamı’ denen 11 kişiyle bir de tuğgeneral bulunuyor.

Yargıtay’a gönderildi

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Mahkeme iddianamenin Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nde görülmeye devam edilen MİT tırlarına ilişkin dava dosyasıyla birleştirilmesi için yüksek mahkemeye gönderilmesine de karar verdi.

Gerekçe olarak da ‘MİT TIR’ları dosyasının önceden Selam Tevhid’de kumpas’ dosyasından ayrılıp Yargıtay’a gönderilmesini gösterdi.

‘Talimat Gülen’den’

İddianamede, tanık olarak ‘FETÖ’nün üst düzey bir isminin dinlendildiği, bu kişinin de “MİT TIR’larının durdurulması talimatını, Pensilvanya’da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, TIR’ların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatını verdi” dediği yer alıyor.

İddianamede kimler var?

İddianamede bir tuğgeneral, iki albay, iki yarbay, yedi binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, bir teğmen, üç asteğmen, iki uzman çavuş, bir eski MİT mensubu, beş öğretmen, bir RTÜK uzman yardımcısı, iki doçent doktor, bir Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi ve bir de Mersin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) görevlisi şüpheli yer aldı.

‘Sivil imam’ denen şüphelilerden biri tutuklu, diğerleri ise firari konumda. İddianamede şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet ve yüzlerce yıl hapis isteniyor.