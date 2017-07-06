Dosya AYM’ye gönderildi: İlker Başbuğ Yüce Divan’da yargılanacak 

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‘Ergenekon’ davasının yeniden görülmeye başladığı İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un da aralarında olduğu 19 sanığın dosyasını ‘Yüce Divan’ sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dava 21 Haziran’da Çağlayan adliyesinde yeniden görülmeye başlamıştı.

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Mahkemenin 19 sanıkla ilgili kararında, ‘dosyada yapılabilecek tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı’ savunuldu.

‘Kararın AYM tarafından verilmesi en doğrusu’

Bağbuğ ve diğer sanıklarla ilgili derhal beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin de AYM tarafından yapılmasının yerinde olacağı belirtilen kararda, “Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır” denildi.

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararıyla dosyası AYM’ye gönderilen isimler şunlar: İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Mustafa Bakıcı, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya İlker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç, Mehmet Bülent Sarıkahya ve Meryem Kurşun.