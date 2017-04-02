Dostları Halit Akçatepe’yi anlattı: Hayata karşı mizahla durabilmişti

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp ve solunum yetmezliğinden geçen hafta 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Halit Akçatepe için sahnede tören düzenlendi.

Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki (CKM) törende Akçatepe’nin eski eşi Tülin Alpman, çocukları Itır Akçatepe, Ebru Akçatepe, torunları Alara ve Cem taziyeleri kabul etti.

Akçatepe, tabutuna sarılı Türk bayrağıyla son kez sahneye çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da çelenk gönderdiği 600 kişilik salonda boş yer kalmadı.

Törenin sunuculuğunu yapan, ‘Hababam Sınıfı’ oyuncularından Ercan Gezmiş, Akçatepe’nin, kısa süre önce hayatını kaybeden Tarık Akan’ı GATA’da ziyaret ettiğini ifade ederek “Tarık ağabeyiyle karşılaştıklarında inanılmaz sevindi. Gözleriyle 45 dakika karşılıklı konuştular” dedi.

‘Temiz bir geçmiş bırakarak gidiyor’

Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe, kendisinin de babasının ‘izinden yürüyerek’ tiyatrocu olduğunu söyledi.

“Babamla bugün ilk kez birlikte aynı sahnedeyiz. Oysa daha önce bunu yapabilirdik” diyen Akçatepe, konuşma yaptığı kültür merkezinde babası için, hayatını kaybetmeden önce bir gece düzenleme planlarının olduğunu anlattı.

Akçatepe şöyle devam etti: “Birçok filmde canlandırdığı talihsizlik karakter, geleneksel şansızlık onu gerçek hayatında da geldi buldu. İşte CKM’deyiz. Babam ve ben, aynı sahneyi paylaşıyoruz. Hayatının final sahnesi de filmlerindeki gibi hüzünlü ve buruk. Arkasında temiz bir geçmiş bırakarak gidiyor. İyi bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir baba. Bir evlat olarak diyorum ki; bu miras da bize yeter.”

‘Mesleğine tutkuluydu’

Tiyatrocu Genco Erkal, Akçatepe’yi “Onu gören insan kucaklaşmak isterdi. Gözleri pırıl, pırıl her zaman çok doğaldı” sözleriyle anlattı.

Akçatepe’nin tiyatroculuğundan bahseden Erkal, şunları kaydetti: “Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Onu ‘Güdük Necmi’ olarak tanıyanlar o tarafını bilmeyecekler. Tiyatromuzun temel direklerinden biriydi. Asıl onun oyunculuk gücünün orda görüldüğüne şahit oldum. Sadece güldürüde değil, her türde çok başarılıydı. Çok ciddi politik oyunlarda oynadık. Çok biliçli, çok açıktı. Her zaman onun mesleğine olan tutkusunu, disiplinine hayran olmuşumdur. Hiçbir gün provaya geç kalmadı, işini hep güzel yaptı.”

‘Filmleriyle yaşayacak’

Müzisyen Erol Evgin, Akçatepe’yle 50 yıllık dostluğu olduğunu söyledi.

Birlikte ‘Renkli Dünya’ filminde oynadıklarını, çocuklarıyla birlikte ailecek görüştüklerini belirterek, “Güzel günlerdi. Halit’çiğim büyük bir sanatçıydı. İnsan olarak da çok değerli bir insandı. İçi dışı birdi. Tertemiz bir insandı. Hayata karşı mizahla durabilmiş, mizahı bir kalkan olarak kullanmış ömrünü sanatına adamış bütün sıkıntıları mizahla aşmış bir insandı” dedi.

Evgin, Akçatepe’nin filmleriyle yaşayacağını ifade etti: “Karadeniz’de bir söz vardır; ‘Yıldızlar yağsın üzerine’ denir. Işıklar içinde uyusun. Yine Karadeniz’de ‘Sakladık onu’ derler. Sakladık biz onu. Halit’çiğimizi sakladık. O filmleriyle yaşayacak. Kalbimizde sakladık onu.”

Şarkıcı Emel Sayın, Akçatepe’yi şu sözlerle anlattı: “‘Sanat boyutundaki insanlar, Allah’ın görevlendirilmiş kadrosundandır’ der bilge, Halit de o görevli sanatçılardan biriydi. O çok önemli bir aktördü. Çok güzel bir insandı. Benim de can dostumdu. Hep yanımda oldu. Ailesiyle birlikte ben onları çok sevdim. Benim gerçek dostumdu. Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyusun canım arkadaşım.”

Konuşmaların ardından Akçatepe’nin cenazesi, namazın kılınacağı camiye götürüldü. Ercan Gezmiş’in bu sırada “Adile Naşite’e selam söyle, Tarık Akan’a selam söyle, giden bütün çınarlara selam söyle. Gözün arkada kalmasın, biz Türk sinemasına sahip çıkacağız” dediği duyuldu.

Akçatepe’nin cenazesi, öğle vakti Üsküdar Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.