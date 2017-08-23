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Samsun’da düzenlenen 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için 1.1 milyon liraya yapılan ısınma pisti, büyükşehir belediyesi tarafından yıkıldı.

DHA’nın haberine göre Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen organizasyon öncesinde ısınma sahası için belediyeden yer talebinde bulundu.

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Büyükşehir belediyesi bu talep üzerine arkeoloji müzesi yapılacağı belirtilen ve ihale süreci devam eden, Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ait alanı ‘geçici olarak’ tahsis etti.

İlkadım Atletizm Stadyumu’nun yanındaki bu alana 1 milyon 100 bin liraya ısınma pisti yapıldı.

Oyunlardan hemen sonra arkeoloji müzesi ihalesini alan firma söz konusu alanda tesis olduğu gerekçesiyle belediyeye başvurdu.

‘Tazminat vermemek için’

Konuyu Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildiren ancak yanıt alamadığını savunan belediye, ‘firmaya süre uzatımı ve tazminat vermemek için’ kendi iş makinelerini alana sokarak ısınma sahasını enkaza dönüştürdü.